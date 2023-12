Dieter Thomas Kuhn feiert das Festival der Liebe am Kalkberg

Aufgeklebtes Brusthaartoupet und eingedrehte Föhn-Tolle: Ein Pflichttermin für Schlager-Fans steht in Bad Segeberg an.

Kult-Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn feiert das Festival der Liebe in der Kalkbergarena in Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Die Jungs von Santiano kommen am 18. Mai 2024 in die Kalkbergarena nach Bad Segeberg, Andreas Gabalier sieben Tage später und einen Tag nach dem Alpenrocker steht der Grandseigneur des deutschen Schlagers in der Arena der Karl-May-Spiele – Roland Kaiser. Und als ob das nicht schon genug wäre, schickt der Veranstalter Förde Show-Konzept aus Flensburg nun noch einen Gute-Laune-Kracher ins Rennen: Am 17. Mai wird Schlager-Entertainer Dieter Thomas Kuhn auf der Kalkberg-Bühne stehen und dabei hoffentlich nicht mit der Schlaghose oder der Föhn-Tolle am Mikrofonständer hängen bleiben.

„Er tut es noch einmal. Und wie immer mit Liebe! Ganz viel Liebe!“, teilt Fereydun Bille-Sommer von Förde Show-Konzept mit. Dieter Thomas Kuhn geht mit seiner Kapelle auf die „Das Festival der Liebe Tour 2024“, bietet Schlager vom Feinsten. Statt zum Schauplatz für die Abenteuer von Winnetou und Co, wird die Kalkbergarena zum Treffpunkt für alle, die das Liebes-Festival gebührend feiern wollen.

Kult-Sänger Kuhn: Tickets seien schnell vergriffen

Kuhns Open-Air-Shows versprechen ein Feuerwerk der guten Laune.

Foto: Martina Wörz / Semmel Concerts

„Schnell sein lohnt sich wieder. Bei der vorigen Tour waren Tickets schnell vergriffen“, sagt Bille-Sommer. Der Dieter der Herzen sei Kult. Ein Schlager-Phänomen mit Schlaghose, Glitzeranzug und Brusthaar-Toupet. Es war Sommer anno 1992, als die Band in Italien bei einem kleinen Dorffest zum ersten Mal öffentlich aufspielte. Der Charme des unbekümmerten Spaß-Projekts von damals ist bis heute geblieben.

„Es gibt nichts, was irgendwie geplant war. Weder der Erfolg noch die Figur selbst. Sie war plötzlich da und wuchs aus dem Bauch heraus zu dem, was sie jetzt ist“, sagte Kuhn mal über sich selbst. An seiner Seite, wie eh und je, Philipp Feldtkeller. Bester Freund seit Schultagen und kreativer Kopf der Kapelle. „Unsere Konzerte sollen für alle eine gute Party sein“, betont der Gitarrist. „Fremde oder Freunde?“, die Antwort auf Howard Carpendales existenzialistische Schlagerfrage heißt bei Kuhn-Konzerten traditionell: „Ti amo!“.

Schunkelnde Fans in knallbunten Retro-Anzügen

Die einstigen Ohrwürmer von Peter Alexander, Roy Black, Peter Maffay, Costa Cordalis und Co. werden temporeich aufgepeppt. Serviert mit verspielter Selbstironie. Mit ansteckender Fröhlichkeit, die für eine einzigartige Konzert-Atmosphäre sorgt. Textsicher tauchen die singenden Fans mit ihren knallbunten Retro-Anzügen in die Schlagerwelt mit ein. Übernehmen bisweilen ganz allein den Gesang. Oder bilden mit den Armen einen Bogen, unter dem „DTK“ durch das Publikum läuft.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

„Kuhn-Konzerte bieten ein Gemeinschaftserlebnis der ganz besonderen Art“, teilt Karolina Jarecki vom Tour-Veranstalter Semmel Concerts mit. „Mit dem unwiderstehlichen Angebot, zusammen in eine andere Welt einzutauchen. In ein musikalisches Universum der Gefühle. Wo Emotionen gemeinsam gefeiert werden. Wo nachdenkliche Balladen neben unbeschwerten Schunkelliedern stehen. Wo es Liebe mit und ohne Leiden gibt. Wo Singen zur Wohltat für die Seele wird, und für kollektives Wohlbehagen sorgt.“

Übrigens: Bevor „DTK“ auftritt, kommen am 11. Mai 2024 weitere Protagonisten aus der Welt des Schlagers. Bei der Schlagernacht 2024 treten Giovanni Zarrella, Oli P., Marie Reim, Nik P., Eloy De Jong, Melissa Naschenweng, Daniela Alfinito, Geier Sturzflug, Schürze, Almklausi und die Dorfrocker auf.

Tickets für Dieter Thomas Kuhn gibt es für 64, 90 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) ab sofort online unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.