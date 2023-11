Roland Kaiser, Santiano, Gabalier: Kaum Karten am Kalkberg

Tickets für die Konzerte 2024 in der Arena der Karl-May-Spiele sind heiß begehrt. Noch nie war die Nachfrage so groß.

In diesem Jahr begeisterte Roland Kaiser 18.000 Fans in der Kalkberg-Arena. 2024 gibt er nur ein Konzert in Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Bis zum Beginn der Konzertsaison in der Kalkbergarena der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg gehen noch etliche Monate ins Land, die Tickets aber sind jetzt schon rar: Wer Roland Kaiser, Santiano, Andreas Gabalier, Giovanni Zarrella oder den Rapper Montez erleben möchte, muss Gas geben. Für einige Konzerte gibt es nur noch Restkarten.

Die Förde Show Concept GmbH veranstaltet schon seit vielen Jahre Konzerte in der Segeberger Kalkberg-Arena, aber noch nie war der Ansturm auf die Tickets so groß wie für die Saison 2024. „Es läuft besser als in der Vor-Corona-Zeit“, sagt Pressesprecher Fereydun Bille-Sommer. Wer Konzerte besuchen will oder Tickets zu Weihnachten verschenken möchte, muss sich Sorgen machen. „Einige Konzerte sind bald ausverkauft.“

Rapper Montez macht den Auftakt in der Kalkberg-Arena

Den Auftakt macht der Rapper Montez, der seinen kommerziellen Durchbruch 2021 mit dem Lied „Auf & ab“ hatte. Der Song belegte Platz eins der deutschen Single-Charts. Als Komponist schrieb er Lieder, die unter anderen von Helene Fischer und Wincent Weiss aufgenommen wurden. Der Rapper aus Berlin steht am Freitag, 10. Mai 2024, auf der Bühne am Segeberger Kalkberg, Veranstalter ist die Agentur FKP Scorpio. Da der Vorverkauf erst am 18. Oktober begonnen hat, gibt es noch ausreichend Tickets ab 59,99 Euro. Beginn um 19 Uhr.

Auch für die Schlagernacht 2024 gibt es noch genügend Eintrittskarten, obwohl der Vorverkauf im Vergleich zu den Jahren zuvor stark zugenommen hat. Nach Angaben des Flensburger Veranstalters sind etwa 70 Prozent der Karten vergriffen – mehr als in den vergangenen Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Am Sonnabend, 11. Mai 2024, stehen zum Beispiel der Sänger und TV-Moderator Giovanni Zarrella, Olli P., Eloy de Jong, Nick P., Schürze, Marie Reim und die Oldie-Band Geier Sturzflug auf der Bühne. Die Schlagernacht am Kalkberg beginnt bereits um 18 Uhr. Die günstigsten Eintrittskarten kosten 66,50 Euro.

Noch Restkarten für Santiano und Andreas Gabalier

Enger wird es eine Woche später: Am Sonnabend, 18. Mai, wenn die Shantyrocker von Santiano auf der Bühne stehen, werden die Zuschauerreihen prall gefüllt sein. Denn ist gibt zurzeit nur noch Restkarten. „Wer dabei sein will, sollte sich schnell Karten besorgen“, sagt Feraydun Bille-Sommer. Die Segeberg-Konzerte von Santiano sind schon seit Jahren regelmäßig ausverkauft. Tickets gibt es ab 51,90 Euro. Beginn um 19.30 Uhr.

Am Sonnabend, 25. Mai, steht ein Mann auf der Bühne, der noch nie am Kalkberg aufgetreten ist. Der österreichische Alpenrocker Andreas Gabalier hat auch im Norden viele Fans und kann davon ausgehen, dass sein Konzert ausverkauft sein wird. Auch für sein Konzert, das unter dem Motto „Der Dirndl-Wahnsinn geht weiter“ steht, gilt: Es gibt nur noch Restkarten. Die günstigsten kosten 89,90 Euro. Beginn: 19 Uhr.

Für das Konzert von Roland Kaiser gibt es eine Warteliste

Ein Selbstgänger ist das Konzert des Schlagerstars Roland Kaiser, der am Sonntag, 26. Juni, in der Kalkberg-Arena singt. Sein Motto: „50 Jahre - 50 Hits - Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum.“ Tickets sind nur noch vereinzelt verfügbar, es besteht beim Anbieter eventim aber die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Das Konzert von Roland Kaiser beginnt um 18 Uhr.

In diesem Jahr stand der Schlagerstar in Bad Segeberg zweimal auf der Bühne, weil die Nachfrage nach Eintrittskarten so groß war, aber in diesem Jahr soll es bei einem einzigen Konzert bleiben. „Es gibt definitiv kein Zusatzkonzert mit Roland Kaiser“, kündigt Feraydun Bille-Sommer vom Flensburger Veranstalter Förde Show Concept an.

Diese Weltstars gastierten bereits in Bad Segeberg

Andere Konzertveranstalter haben allerdings die Möglichkeit zwischen den bereits gebuchten Konzerten weitere Veranstaltungen anzubieten. Die Bühne steht und wird erst nach dem Konzert von Roland Kaiser abgebaut. Die Kalkberg GmbH vermietet das Stadion gerne für diese Zwecke – wobei das Zeitfenster allerdings eng ist: Nach dem Kaiser-Konzert geht nichts mehr, weil dann sofort die Proben für die Karl-May-Saison 2024 beginnen. Nach Ende der Karl-May-Saison darf am Kalkberg aus Gründen des Naturschutzes keine Verstärker mehr laut aufgedreht werden. Die Fledermäuse beginnen zum Ende des Sommers bereits mit ihrem Anflug in Kalkberg-Höhlen, die als Winterquartier für die Tiere dienen.

Die Kalkberg-Arena ist seit über vier Jahrzehnten ein beliebter Veranstaltungsort für nationale und internationale Künstler. Aufgetreten sind diese Stars: Bob Dylan, Elton John, Stevie Wonder, Fleetwood Mac, Beach Boys, Andrea Berg, David Bowie, Joe Cocker, Joan Baez, Peter Maffay, Neil Diamond, Marius Müller-Westernhagen, Montserat Caballé, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Wolfgang Petry, Udo Lindenberg, Status Quo, die Kelly Family, die Fantastischen Vier, Cro, Mark Foster und David Garrett.