Hamburg. Bürgermeister drängt mit Regierungserklärung auf schnelle Entscheidung für Teilverkauf an Reederei MSC. Was die Opposition befürchtet.

Der Hamburger Senat hält am geplanten Teilverkauf des Hafenkonzerns HHLA an die Schweizer Reederei MSC fest. Der Plan ist bei Hafenexperten umstritten, wird von der Opposition abgelehnt und führt zu Massenprotesten von Hafenarbeitern auf der Straße. Dennoch lässt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) keinen Zweifel daran, dass er in die Tat umgesetzt wird.