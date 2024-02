Hamburg. 800 Beschäftigte gehen gegen Teilverkauf der HHLA an Schweizer MSC auf die Straße. Es dürfte nicht der letzte Protest gewesen sein.

Einige konnten es kaum abwarten. Schon eine Stunde vor der angemeldeten Demonstration trafen sich erste HHLA-Mitarbeiter in der Speicherstadt. In kleinen Gruppen standen sie rund um den St.-Annen-Platz, die Osakaallee und den Pickhuben beisammen und sprachen über das, was sie seit Wochen bewegt: der geplante Teilverkauf der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an die Schweizer Reederei MSC. Ein paar HHLA-Mitarbeiter standen bei der Feldschlösschen-Kneipe abseits und bestellten eine Runde Bier. „Es geht um unsere Arbeitsplätze. Wir müssen auf die Straße gehen“, sagte einer der Hafenarbeiter.