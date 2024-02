Hamburg. Konzernumbau verunsichert Mitarbeiter. Teams werden aufgelöst, mindestens 800.000 Arbeitsstunden gestrichen. Was im Hafen passiert.

Jahrelang wurden die Mitarbeiter der Hamburger Hafen und Logistik AG um ihre Jobs beneidet. Trotz konjunktureller Schwankungen war ihr Arbeitsplatz sicher. Die Mitbestimmungsrechte in der Firma sind hoch, und obendrauf werden sie für ihre Tätigkeiten sehr gut entlohnt – deutlich besser als manch anderer in der freien Wirtschaft. Doch jetzt gibt es erhebliche Unruhe an den Kaikanten. Auslöser ist ein grundlegender Umbau des Hafenkonzerns, der bei vielen Mitarbeitern Zukunftsängste auslöst. Hinzu kommt die Unsicherheit über den bevorstehenden Einstieg der Schweizer Reederei MSC.