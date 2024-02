Hamburg. Wie kommen Hochschulabsolventen an die begehrten Jobs? Zählt der Ruf der Uni? Wie wichtig sind Praktika? Was ist ein Master wert?

Sie sind eine der größten Gruppen junger Hochschulabsolventen in Deutschland: die Studenten der Betriebswirtschaftslehre, kurz BWLer genannt. Nicht wenige träumen von Vorstandsposten, besonders hohen Gehältern und spannenden Aufgaben in der Wirtschaft. Um diese Ziele zu erreichen, versuchen sie an aus ihrer Sicht besonders guten Universitäten zu studieren, viele Praktika zu absolvieren – und nicht wenige von ihnen wollen unbedingt einen Masterabschluss machen, weil sie sich so bessere Jobs als mit einem Bachelor erhoffen. Aber ist das wirklich so?