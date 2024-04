Hamburg. Ein Mann steigt in ein Haus ein und wird beobachtet. Offenbar war er zuvor bereits in der Nachbarschaft aktiv – und machte kuriose Beute.

Ein Einbrecher hat am Mittwochvormittag offenbar mehrere Einfamilienhäuser in Meiendorf (Stadtteil Rahlstedt) heimgesucht – und dabei zum Teil kuriose Beute gemacht. Wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte, wurde eine Nachbarin am Soldkampweg gegen 11.10 Uhr auf den Mann aufmerksam, als er das Fenster eines Einfamilienhauses aufhebelte und einstieg.

Durch Klingeln an der Haustür habe die Frau versucht, Schlimmeres zu verhindern. Der Einbrecher sei allerdings entkommen, noch bevor kurz darauf die Bewohnerin nach Hause kam – und feststellte, dass mehrere Schmuckgegenstände fehlten.

Polizei Hamburg: Einbrecher stiehlt in Rahlstedt original verpackte Küchenmaschine

Offenbar war der Unbekannte kurz zuvor bereits in der Nachbarschaft aktiv gewesen. Auch vom Jomsburger Weg, von der Heidkoppel und der Abrahamstraße sind der Polizei im Lauf des Vormittags Einbrüche gemeldet worden. Die Beute: Bargeld, Schmuck – und eine original verpackte Küchenmaschine. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, werde derzeit noch geprüft.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Sie beschreibt den Gesuchten vom Soldkampweg wie folgt:

männlich

circa 30 bis 40 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

schlanke Statur

südländische Erscheinung

schwarze kurze Haare

Vollbart

rote Oberbekleidung

Hinweise werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Dienststellen entgegengenommen.

Bereits aufgeklärt ist der Einbruch in einen Supermarkt am Alsterdorfer Markt. Dort habe ein 17-Jähriger gegen 23 Uhr die Eingangstür gewaltsam geöffnet und „einige Waren“ in seine Taschen gesteckt. Er sei auf frischer Tat ertappt worden und werde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.