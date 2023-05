Polizei Hamburg: 54-Jähriger in Jenfeld an Pferdekoppel mit Stichwaffe verletzt

Bei einem Kontrollgang geriet der Besitzer einer Pferdekoppel in Jenfeld mit drei Männern in Streit. Einer zog eine Waffe.

Hamburg. Am Abend wollte ein 54-Jähriger in Hamburg-Jenfeld noch einen Kontrollgang an seiner Pferdeweide nahe dem Bekkamp machen. Eine Kontrolle, die für ihn mit einer Stichverletzung am Rücken im Krankenhaus endete.

Laut Polizei Hamburg ist es am Mittwoch gegen 20.20 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Aufgrund von Sachbeschädigungen in der jüngsten Vergangenheit sei der 54-Jährige, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Donnerstag, zu dem Rundgang aufgebrochen. Dabei traf er auf drei Männer.

Polizei Hamburg: Männer geraten in Streit, einer zieht eine Stichwaffe

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der 54-Jährige die Männer an. Es kam zum Streit. Dabei griff einer der Männer ihn mit einer noch unbekannten Waffe, einem Stichwerkzeug, an und verletzte ihn am Rücken. Die Männer flüchteten, der 54-Jährige kam ins Krankenhaus, so die Polizei.

Die Polizei sicherte bis in die Nacht hinein Spuren.

Foto: TV News Kontor

Der Tatort befindet sich am Schleemer Bach, in der Nähe eines Spielplatzes. Bis in die Nacht sicherten Polizisten Spuren, fahndeten nach den flüchtigen Tätern und setzten auch einen Personenspürhund ein. Bislang verlief die Fahndung erfolglos.

Polizei Hamburg hofft auf Zeugen und bitten um Hinweise

Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Die unbekannten Männer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein, alle etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Einer der Täter trug zur Tatzeit einen auffälligen Hoodie in Orange.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 040/428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.