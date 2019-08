Hamburg. Wer am Wochenende die U1 zwischen den Stationen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen nutzen möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten fahren die U-Bahnen auf diesem Abschnitt nur im 20-Minuten-Takt. Wie die Hochbahn mitteilt, wird in Farmsen eine Weiche erneuert. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 30. August, um 21 Uhr und sollen bis Sonntag, 1. September, Betriebsschluss andauern.

Foto: Hochbahn

In dieser Zeit steht auf dem Abschnitt nur ein Gleis für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Deswegen ändern sich die Abfahrtzeiten. Weitere Details zu den Fahrplanänderungen gibt es unter hochbahn.de.