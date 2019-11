Hamburg. Eine Polizeiwache auf Finkenwerder ist Ziel eines Farbanschlags geworden: In der Nacht zum Dienstag haben bislang unbekannte Täter die Polizeiaußenstelle Finkenwerder am Butendeichsweg mit schwarzer Farbe beschmiert. Neben einem Kundenzentrum ist in dem Gebäude auch noch der Arbeiter-Samariter-Bund untergebracht.

Nicht nur die Backsteinfassade wurde großflächig mit Farbe verschandelt, auch der Eingangsbereich und Fenster wurden beschädigt. "Der Staatsschutz ermittelt", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Der Haupteingang musste zunächst gesperrt werden.