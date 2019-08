Polizisten entdeckten die Schmiereien am Sonntagabend. Der Staatschutz ermittelt. Polizei bittet um Hinweise.

Farbanschlag Unbekannte beschmieren Gerichtsgebäude in Altona

Hamburg. Unbekannte haben am Montag das Gebäude des Amtsgerichts Altona mit weißer Farbe beschmiert. Polizisten entdeckten die Schmierereien in den späten Abendstunden. Das teilten die Polizei am Dienstag mit.

Der oder die Täter beschädigten die Gebäudewand an dem zur Schnellstraße gelegenen Seiteneingang des Gerichtsgebäudes. Außerdem verspritzten und verschmierten sie die Tür sowie den Gehweg mit weißer Farbe. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 71) hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

( HA )