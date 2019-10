Wiesbaden/Hamburg. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, das Bundeskriminalamt (BKA) und Polizeibehörden der Bundesländer haben am Mittwoch die Wohnungen von 21 Tatverdächtigen in elf Bundesländern untersucht, weil der Verdacht auf den Besitz und Handel mit Kinderpornos bestand. Die Beamten haben zahlreichen Beweismittel, insbesondere Computer und Datenträger, sichergestellt, wie das BKA am Sonnabend mitteilte. Auch Wohnungen im Norden wurden durchsucht, darunter auch von zwei Tatverdächtigen aus Hamburg.

Die Beschuldigten im Alter von 14 bis 26 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornografische Videos über soziale Netzwerke geteilt und verbreitet zu haben. Neben Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurden auch Wohnungen in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bayern und Sachsen-Anhalt durchsucht.

Kinderpornographie über soziale Medien verteilt

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt hatten in den vergangenen Monaten vermehrt beobachtet, dass Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten über soziale Netzwerke verteilt und zum Teil bagatellisiert wurden. Zum Teil seien sie mit als lustig empfundenen Texte oder Emojis versehen worden.