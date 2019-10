Hamburg. Eine 57 Jahre alte Frau erlebte am Montagvormittag in ihrem Haus in Neugraben eine böse Überraschung: Ein Einbrecher machte sich in ihrem Schlafzimmer zu schaffen, während sie mit ihren beiden Töchtern zu Hause war.

Nach Angaben der Polizei hielt sich die Frau gegen 10.46 Uhr in ihrer Küche auf, als sie Geräusche aus ihrem Schlafzimmer hörte. Als sie das Schlafzimmer betrat, traf sie auf einen Einbrecher, der gerade dabei war die Schublade einer Kommode zu durchwühlen.

Täter stößt 19-Jährige bei Flucht zur Seite

Die 57-Jährige habe den Mann daraufhin zusammen mit ihren beiden Töchtern lautstark aufgefordert, gemeinsam mit ihnen vor dem Haus auf die Polizei zu warten. Als sie das Haus verlassen hatten, ergriff der Dieb jedoch die Flucht. Dabei stieß er die 19-Jährige Tochter der Frau zur Seite, die gemeinsam mit ihrer Schwester versucht hatte, ihn aufzuhalten. Verletzt wurde die 19-Jährige dadurch nicht.

Der Täter konnte wenig später durch die Polizei gestellt werden. Bei der Durchsuchung des 56 Jahre alten Mannes wurde ein Teil der Beute gefunden. Der 56-Jährige wird nun einem Haftrichter zugeführt.