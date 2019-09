Hamburg. Aufregung in Eidelstedt: Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr in die Elbgaustraße ausrücken, weil in einem unbewohnten Einfamilienhaus starker Erdgasgeruch gemeldet worden war. Wegen Explosionsgefahr mussten vier umliegende Wohngebäude evakuiert werden.

Um 20.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die sofort mit einem Löschfahrzeug und dem Umweltdienst zur Einsatzstelle fuhr. Parallel wurde der Notdienst vom Energieversorger Gasnetz Hamburg verständigt. Am Einsatzort stellte die Feuerwehr kurze Zeit später vor dem Gebäude mit Multigas-Warn- und Messgeräten eine erhöhte Erdgas Konzentration fest. "Eine erste Erkundung des leerstehenden Einfamilienhauses durch einen Mess- und Spürtrupp mit umluftunabhängigem Atemschutz ergab eine stark erhöhte Erdgaskonzentration in einem explosionsfähigen Gemisch", sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly am Freitag.

Abgerissene Gasleitung könnte Ursache sein

Der Einsatzleiter forderte umgehend weitere Kräfte und ein Spezialfahrzeug mit Sonderlöschmitteln nach. Zudem veranlasste er die Evakuierung der vier umliegenden Häuser. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, wurden im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Eidelstedt betreut. "Nachdem ein Einsatztrupp den Hauptanschluss der Gasleitung zum Gebäude abgesperrt hatte, wurde das Gebäude belüftet, bis keine Erdgaskonzentrationen mehr nachgewiesen werden konnten", so Feuerwehrsprecher Wesselly. Anschließend konnten alle Bewohner wohlbehalten in ihre Häuser zurückkehren.

Als Ursache für die erhöhte Erdgaskonzentration wird eine abgerissene Gasleitung im Gebäude vermutet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei und dem Notdienst des Gasnetzbetreibers übergeben. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort.