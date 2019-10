Hamburg. 160 Umweltaktivisten des Bündnisses Decoalonize Europe besetzen seit 11.40 Uhr am Freitag die Kattwykbrücke und legen den Verkehr lahm. Da sich auch einige Aktivisten von der Brücke abgeseilt haben, kann sie weder von Lkw überquert noch von Schiffen unterfahren werden. Mit der Blockade wollen die Aktivisten verhindern, dass das Kohlekraftwerk Moorburg mit Steinkohle beliefert wird. "Teilnehmer haben sich auch von der Brücke abgeseilt und ein Transparent aufgehängt", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Die Polizei ist mit einer Hundertschaft vor Ort und kündigte an, die Aktion nicht bis zum späten Abend dulden zu wollen.

Die Aktivisten fordern die sofortige Stilllegung aller Hamburger Kohlekraftwerke sowie des Kohlehafens. „Offensichtlich können wir uns innerhalb des derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Systems nicht darauf verlassen, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe endlich gestoppt wird, um die eskalierende Klimakatastrophe noch zu begrenzen sowie die Verwüstungen in den Abbaugebieten zu stoppen", sagte Aktivistin Hanna Löte. "Wenn Demos und Unterschriften nicht ausreichen, müssen wir Menschen ermutigen, auch anders aktiv zu werden, zum Beispiel mit Blockade-Aktionen."

Fahrraddemo vor Blockade der Kattwykbrücke

85 Prozent des in Hamburg erzeugten Stroms stamme aus klimaschädlicher Verbrennung von Steinkohle, die aus anderen Ländern importiert werde. Das Bündnis weist auf die Folgen des Klimawandels und die mit dem Kohleabbau verbundenen Menschenrechtsverletzungen in Abbaugebieten wie Russland oder Kolumbien hin.

Der unangemeldeten Versammlung war eine Fahrraddemonstration von der Umweltbehörde in Wilhelmsburg zum Hafen gemeinsam mit der Bewegung Fridays for Future und der Naturschutzorganisation BUND vorausgegangen. Dort hatte sich Decoalonize Europe von der größeren Gruppe getrennt und mit der Besetzung der Brücke begonnen. Das Bündnis organisiert an diesem Wochenende deutschlandweit Demonstrationen und Blockaden entlang der Lieferketten der Steinkohle.