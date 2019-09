Hamburg. Der prunkvolle Hygieia-Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses ist schon im Normalfall eine beliebte Touristenattraktion in der Innenstadt. Doch was sich am Freitag gegen 13 Uhr in dem 1895 errichteten Wasserspender abspielte, war mehr als außergewöhnlich: Plötzlich schimmerte das Wasser neongrün.

Besorgte Besucher und Touristen alarmierten die Feuerwehr, die auch sofort mit dem Umweltdienst anrückte, um dem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen. Die Experten nahmen Proben und analysierten die mysteriöse Substanz.

Substanz soll helfen, Leckagen zu entdecken

Das Ergebnis: "In dem Brunnen befand sich eine fluoreszierende Flüssigkeit, die beispielsweise von den Hamburger Wasserwerken zum Auffinden von Leckagen verwendet wird", sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr dem Abendblatt. "Gesundheitlich ist der Stoff unbedenklich." Daher konnte die Feuerwehr auch schnell Entwarnung geben und der Brunnen durfte wieder angeschaltet werden.

Wie aber ist nun die Substanz in den Brunnen gekommen? "Von uns stammt die grüne Substanz nicht", sagte eine Sprecherin der Wasserwerke dem Abendblatt. "Der Brunnen ist auch nicht an das Hamburger Trinkwassernetz angeschlossen. Er wird vom Rathaus betreiben und pumpt das Wasser im Kreis." Dennoch würden nun auch noch einmal Spezialisten von den Wasserwerken das Phänomen untersuchen.

Göttin der Gesundheit

Der Göttin Hygieia, die von Bildhauer Joseph von Kramer Ende des 19. Jahrhunderts in den Mittelpunkt des Rathausbrunnens gestellt wurde, hätte die Verunreinigung "ihres" Wassers übrigens nicht gefallen. Sie war in Griechenland die Schutzherrin der Gesundheit und wurde so zur Namensgeberin für die Hygiene. Der Brunnen wurde als Erinnerung an die große Choleraepidemie errichtet.