Straßenrennen mit Lamborghini – 64-Jähriger angehalten

Anwohner hatten sich über den Krach auf der B74 in Stade beschwert. Ein zweiter Fahrer konnte unerkannt entkommen.

Stade. Zwei Autofahrer haben sich am Tag der Deutschen Einheit mit Sportwagen ein Straßenrennen in Stade geliefert. Anwohner hatten sich offenbar über den Krach beschwert, den die Fahrzeuge am Donnerstag zwischen 17 und 17.30 Uhr auf der B74 nahe der Abfahrt nach Schwinge gemacht haben.

Zeugen des Straßenrennens sollen sich bei der Polizei melden

Wie Polizeisprecher Rainer Bohmbach mitteilte, haben die Beamten den 64-jährigen Fahrer eines schwarzen Lamborghini stoppen können. "Bei dem zweiten Fahrzeug dürfte es sich um einen ebenfalls schwarzen VW Golf R8 handeln." Dessen Fahrer konnten die Polizisten aber nicht mehr finden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Rennen beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer des Golf geben können. Sie sollen sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade melden.