Hamburg. In einem Rohbau in Altona-Nord ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 37 Jahre alter Bauarbeiter ist auf der Baustelle an der Felicitas-Kukuck-Straße gegen 9.30 Uhr drei bis vier Meter tief gestürzt, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Der Mann war nach dem Unfall ansprechbar und wurde von einem Notarzt begleitet ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Offenbar hat der Mann ein Wirbelsäulentrauma erlitten. Das Amt für Arbeitsschutz ist informiert. Weshalb der Mann auf der Baustelle abgestürzt ist, sei noch unklar.