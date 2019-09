Fredenbeck. Nach einem Ausweichmanöver an einer Pflanzeninsel ist eine 62 Jahre alte Frau in Fredenbeck (Landkreis Stade) mit ihrem Auto in den Eingang einer Gaststätte gekracht. Den Sachschaden an Gebäude und Pkw bezifferte die Polizei am Sonnabend auf 30.000 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 62-Jährige am Freitag um kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto auf der Schwingestraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. "Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie in einer Rechtskurve nach rechts von Fahrbahn ab", sagte Rainer Bohmbach, Sprecher der Polizeiinspektion Stade.

Frau kracht in Eingangsbereich der Gaststätte

Der Frau gelang es zwar, mit ihrem Dacia eine Pflanzeninsel vor der Gaststätte zu umkurven. Doch dann fuhr sie über den Parkplatz und krachte direkt in das Portal des Restaurants. Durch den heftigen Aufprall wurden das Mauerwerk, die Eingangstür, Dekoration und zwei Bäume stark beschädigt, teilte die Polizei mit.

Da die Gaststätte erst kurz nach dem Verkehrsunfall öffnete, befanden sich glücklicherweise noch keine Menschen und Autos auf dem Parkplatz.