Schwerin. Erneut hat ein älterer Autofahrer beim Versuch auszuparken einen schweren Unfall gebaut. Der 79-Jährige ist am Mittwochvormittag mit seinem Toyota Corolla in einen Lidl-Markt an der Lübecker Straße gekracht.

Wie die Polizei Schwerin mitteilte, ist der Mann offenbar beim Ausparken von der Bremse seines Automatikfahrzeugs gerutscht und dann mit dem Fuß auf das Gaspedal geraten. Anschließend durchbrach er mit seinem Pkw den Pfandrückgaberaum des Marktes. Dort stand ein 75 Jahre alter Mann, der von dem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Gegen den 79-jährigen Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Führerscheinstelle sei über den Unfall informiert worden.