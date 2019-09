Hamburg. Am Hamburger Hauptbahnhof hat die Hochbahn heute Morgen den Betrieb der Linien U1 und U3 in der City zeitweilig eingestellt. Um 6.50 Uhr war ein Feueralarm aufgelaufen. Die Einsatzkräfte rückten aus, um 6.55 Uhr hielt die Hochbahn die Züge an, die Fahrgäste mussten aussteigen und auf andere Verkehrsmittel ausweichen.

Dann die Entwarnung. "Es war ein Fehlalarm", sagte ein Feuerwehrsprecher. Was ihn ausgelöst hat, ist unklar. Gegen 7.10 Uhr fuhren die Bahnen wieder, laut Hochbahn gab es keine Folgeverspätungen.