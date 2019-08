Schon wieder hat es in Hamburg einen Verkehrsunfall mit einem Lkw und einer Fahrradfahrerin gegeben. Eine 34 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagnachmittag in Hoheluft-West von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der Lkw-Fahrer die Frau beim Abbiegen an der Ecke Troplowitzstraße / Wiesingerweg. Bei der folgenden Kollision erlitt die Frau einen offenen Bruch am Unterschenkel. Sie wurde in das nahe Universitätsklinikum Eppendorf gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wann kommt der Abbiegeassistent für Lkw?

Angesichts eines erneuten Unfalls werden die Diskussionen um einen Abbiegeassistenten bei Lkws nicht abreißen. Der Senat testet die technische Ausrüstung momentan in einem Pilotprojekt. Die Ergebnisse sollen in Kürze ausgewertet werden.