Stade. Auf dem Obstmarschenweg im Alten Land hat sich am frühen Sonnabendmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem acht Menschen schwer verletzt worden sind.

Die Rettungskräfte wurden um 6.30 Uhr alarmiert, weil auf der Landesstraße 124 bei Hollern-Twielenfleth ein VW-Bus mit Erntehelfern frontal mit einem Mercedes E-Klasse Coupé eines 22-jährigen Fahrers aus Stade, kollidiert war. In dem Bus saßen sieben Männer und Frauen sowie ein Kind.

Rettungsdienst schickt Großaufgebot zur Unfallstelle

Der Rettungsdienst schickte ein Großaufgebot zum Einsatzort: Besatzungen von neun Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeugen, die Leitende Notärztin sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst des Landkreises Stade kümmerten sich um die sechs schwer und zwei leichter verletzten Unfallopfer.

Alle wurden nach der Erstversorgung in die umliegenden Elbekliniken nach Stade und Buxtehude sowie in Krankenhäuser nach Hamburg gebracht. Das Kind wurde später mit einem Rettungshubschrauber noch aus Stade in eine Hamburger Klinik verlegt.

Kind mit Rettungshubschrauber von Stade nach Hamburg geflogen

Mit einer Polizei-Drohne und einer speziellen 3D-Kamera wurde die Unfallstelle ausgemessen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, weil keiner der Unfallbeteiligten aufgrund der Verletzungen dazu bisher befragt werden konnten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Fahrweise der Unfallbeteiligten vor dem eigentlichen Zusammenstoß machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.