In Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist am späten Freitagabend ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Laut Polizei meldeten Anwohner eines Hauses an der Straße Zur Heide gegen 21.35 Uhr einen lauten Knall und kurz darauf Flammen aus dem Dachgeschoss.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten zwar ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarwohnhäuser verhindern, das Einfamilienhaus brannte jedoch fast vollständig nieder. Der Sachschaden liegt nach ersten Polizeischätzungen bei mehr als 100.000 Euro.

Festnahme während der Löscharbeiten

Zur Brandursache machten die Beamten in der Nacht keine Angaben. Allerdings wird Brandstiftung vermutet. Zeugen und Anwohner berichteten von einem auffälligen Anwohner, der in der Vergangenheit mehrfach gedroht haben soll das Haus anzuzünden.

Eine Person wurde nach Zeugenangaben am Rande der Löscharbeiten von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Hausbewohner wurden laut Feuerwerangaben nicht verletzt. Weitere Informationen will die Polizei in Kürze bekannt geben.