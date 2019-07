Hamburg. Nach einem Unfall auf der Finkenwerder Straße am Dienstagmorgen kommt es in und um Waltershof zu erheblichen Verkehrsproblemen. In der Nähe des Zollamts Waltershof waren gegen 8.20 Uhr zwei Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind 1300 Liter Diesel ausgelaufen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Hergang der Kollision laufen.

Busse werden umgeleitet

Durch die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten ist die Finkenwerder Straße voll gesperrt. Zahlreiche Busse werden umgeleitet und fahren verspätet. Die Linien 150 und 250 verkehren nicht mehr durch den Elbtunnel und sind in zwei Teile aufgeteilt. Linie146, 250 und 251 verkehren nicht zwischen der Autobahn-Auffahrt Waltershof und Heykenaukamp.

Die Stadtreinigung ist vor Ort, es gebe aber keine Hinweise auf eine Umweltbeeinträchtigung, hieß es. Zusätzlich ist am Mittag noch eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn angefordert worden. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, konnte die Polizei nicht sagen.