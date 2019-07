Hamburg. Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine 76 Jahre alte Sportschützin hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Freitagmorgen zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes sagte, haben die Spezialkräfte bei der geplanten Aktion zeitgleich das Ibis-Hotel auf St. Pauli und eine Wohnung in Hamburg-Horn gestürmt.

In dem Hotel an der Simon-von-Utrecht-Straße nahmen Ermittler einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Den Hauptverdächtigen fassten die Beamten in seiner Wohnung an der Culinstraße in Horn. Bei einer Durchsuchung konnten sie umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, der Pkw des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt. Beide Männer sind der Polizei offenbar schon aus anderen Vergehen bekannt.

76-jährige Sportschützin brutal überfallen

Den jungen Männern wird vorgeworfen, am Sonnabend, 29. Juni, mit einem weiteren Komplizen maskiert in das Haus der Frau an der Greifenberger Straße eingedrungen zu sein. Sie sollen die Seniorin gefesselt, mit einer Schusswaffe bedroht und ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Frau musste später stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Täter entkamen mit mehreren Wertgegenständen und Waffen der Sportschützin.