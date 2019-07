Überfall auf Sportschützin: Polizei sucht Zeugen

Einer der Täter hatte die Frau an der Tür ihres Haus an der Greifenberger Straße am 29. Juni mit einer Waffe bedroht.

Hamburg. Nach dem Überfall auf eine 76-Jährige in deren Haus an der Greifenberger Straße am 29. Juni geht die Polizei davon aus, dass die drei Täter mit einem schwarzen Ford Focus vorgefahren waren. Einer der Maskierten hatte die Frau an der Tür mit einer Waffe bedroht. Die zwei Komplizen stürmten in das Haus und fesselten die Frau.

Dann raubten sie Geld und zwei Kleinkalibergewehre. Die Männer wurden vom Opfer als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter sei schlank gewesen und trug rote Oberbekleidung. Die beiden anderen Männer waren stämmig und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 4286-56789.

( zv )