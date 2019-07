76-jährige Sportschützin gefesselt und um Waffen erleichtert

Opfer an Haustür von drei Männern überrascht. Das Trio ging die Frau derart an, dass sie ins Krankenhaus musste. Zeugen gesucht.

Hamburg. Nach einem Raubüberfall auf eine 76 Jahre alte Frau in ihrem Haus an der Greifenberger Straße in Oldenfelde sucht die Polizei Hamburg drei tatverdächtige Männer. Das Trio hatte die arglose Seniorin am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr an der Tür überrascht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 76-Jährige eigentlich ein Paket erwartet. Doch statt eines Boten sah sie sich an der Haustür einem maskierten Mann gegenüber, der die Frau unter Vorhalt einer Schusswaffe sofort zurückdrängte. Anschließend folgten zwei weitere, ebenfalls maskierte Männer ins Haus. Dort wurde die alte Dame gefesselt.

Das Opfer kam ins Krankenhaus

Unterdessen suchten die drei Unbekannten nach Wertgegenständen und wurden mit Bargeld in Höhe von 800 Euro fündig. Außerdem zwangen sie die Frau zum Öffnen eines Waffenschranks, in dem die Sportschützin und ihr verstorbener Ehemann mehrere legal besessene Schusswaffen aufbewahrt hatten.

Die Täter entnahmen drei Langwaffen, sprühten der gefesselten 76-Jährigen noch vollkommen unvermittelt Reizgas ins Gesicht und flüchteten anschließend mit den Waffentaschen und der restlichen Beute. Die Frau schrie um Hilfe und wurde von einer Nachbarin erhört, die die Polizei alarmierte. Die 76-Jährige wurde schließlich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Zeugenaufruf zu drei Männern

Da die Polizei die drei Männer trotz einer Sofortfahndung mit zahlreichen Peterwagen nicht aufspüren konnte, sucht das für die Region Wandsbek zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamtes (LKA 154) nun Zeugen gesucht. Hinweise werden unter Telefon 040/ 4286-56789 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Beschrieben werden die Männer wie folgt:

Mann eins:

20 bis 30 Jahre

185 bis 190 cm

schlanke Figur

rote Oberbekleidung

Männer zwei und drei:

20 bis 30 Jahre

stämmig

dunkel gekleidet

