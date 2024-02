Hamburg. „Correctiv“-Bericht: Jurist Ulrich Vosgerau sagt, er habe Rechtsextremist Martin Sellner als „sehr netten und umgänglichen Mann“ erlebt.

Folgt man den Worten von Dirk Nockemann, dann hat der Hamburger AfD-Fraktionsvorsitzende für diesen Donnerstagabend ins Rathaus einen Gast eingeladen, der zuletzt „ohne Sinn und Verstand agiert“ hat – so äußerte sich Nockemann zumindest Mitte Januar gegenüber der „Hamburger Morgenpost“ über die Teilnehmer eines Treffens rechter Kreise in Potsdam. Es ärgere ihn „kolossal, dass man so verbrettert sein kann, überhaupt an einer derart unsinnigen Veranstaltung teilzunehmen“.