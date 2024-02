Hamburg. Bürgermeister legt mit ukrainischer Generalkonsulin Kränze nieder. Bischöfin: „Brutalität des russischen Regimes zeigt sich täglich.“

Hamburg gedenkt am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine der Opfer des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Um genau 12 Uhr legte Bürgermeister Peter Tschentscher zusammen mit der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka Kränze an der Ernst-Barlach-Stele auf dem Rathausmarkt nieder. Anschließend wollten Tschentscher und Tybinka in der Rathausdiele Gedenkworte sprechen und so an die Gestorbenen, Verletzten und Vertriebenen erinnern.