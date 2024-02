Hamburg. Pünktlichkeit ist schlechter geworden. Woran das liegt, welche Linien vorn sind, wie sich Nutzerzahlen entwickeln, was die CDU fordert.

Sind die vielen Baustellen, unbesetzte Stellen oder Krankheitswellen die Ursache? Die Pünktlichkeit der Hamburger Linienbusse hat sich im vergangenen Jahr verschlechtert. So kamen von den Bussen der Hamburger Hochbahn 6,9 Prozent mit mehr als fünf Minuten Verspätung an den Haltestellen an, wie der rot-grüne Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitteilt, die dem Abendblatt vorliegt. Insgesamt absolvierten die Busse der Hochbahn in Hamburg jährlich demnach rund fünf Millionen Fahrten. Rund 345.000 Fahrten waren mehr als fünf Minuten verspätet.