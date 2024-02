Hamburg. Zum Abschied: 350 Gäste würdigen „erfolgreichsten Bildungsminister“. Der mag kein „seichtes Gelaber“. Kanzler schickt eine Botschaft.

Ganz großer Bahnhof für Ties Rabe: Mehr als 350 Gäste kamen am Mittwochabend zur Verabschiedung des Schulsenators in den Großen Festsaal des Hamburger Rathauses. Schließlich geht mit seinem Ausscheiden in der Hansestadt eine Ära zuende. Der Bergedorfer Rabe stand fast 13 Jahre lang an der Spitze der Schulbehörde und prägte in dieser Zeit die Hamburger Bildungspolitik wie kaum ein anderer Politiker vor ihm. „In der Bildungspolitik, in der es nicht selten 16 unterschiedliche Meinungen gibt, sind sich alle einig: Dieser Mann hat Großes geleistet“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Am Ende gab es nach der zweieinhalbstündigen Festveranstaltung minutenlange Standing Ovations für Rabe.