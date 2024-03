Hamburg. Der Schweizer Sänger begeistert im ausverkauften Kiezclub. Auch wenn das Publikum nicht immer bekommt, was es verlangt.

„Ich wurde gefragt, was ich für Musik mache, und ich habe geantwortet Popmusik“, erzählt Faber. „Und dann habe ich schon gemerkt, oje, der stellt sich jetzt was ganz anderes vor als das, was ich mache.“ Womit das Konzert von Faber, geboren 1993 als Julian Polina in Zürich, am Donnerstag im ausverkauften Mojo Club ziemlich genau beschrieben ist: Das ist Pop, aber dieser Pop besteht aus Jazz, Balkanbeats, Chanson, jüngst mit Bezügen zum italienischen Cantautore-Stil.