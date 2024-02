Hamburg. Das Ensemble Modern und die Cocoondance Company interpretieren die herausfordernde Musik der britischen Komponistin Rebecca Saunders.

Es beginnt mit paar hingetupften Streicherklängen. Aus der ersten Reihe erheben sich nach und nach die Tänzerinnen und Tänzer, bewegen sich langsam, tastend, fast in Zeitlupe um den ins Zentrum gerückten Flügel auf der Bühne des Kleinen Saals der Elbphilharmonie herum. Die ersten Stuhlreihen wurden ausgebaut, um ihnen mehr Raum zu bieten. Die Kooperation der Cocoondance Company mit dem Ensemble Modern ist von einer sanften Radikalität. Musik- und Tanzensemble versuchen in ihrer jeweils eigenen Sprache miteinander in einen Dialog zu treten. Das ist nicht so einfach, denn die kammermusikalische Collage „Hauch #2 – Musik für Tanz“ der britischen Komponistin Rebecca Saunders hat es in sich.