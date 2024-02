Hamburg. „The Art of Music Education“ fragt nach der Zukunft von Musik. Zum Auftakt sprach Intendant auch über Taylor Swift und Künstliche Intelligenz.

„Wenn man sieht, wie Super-Megastars wie Taylor Swift die Welt regieren, über soziale Medien – dann kann man sich auch vorstellen, dass die übernächste Taylor Swift vielleicht gar nicht mehr real ist, sondern eine künstlich geschaffene Figur.“ Ein Popstar, der gar kein echter Mensch mehr ist: Diese Zukunftsvision, die Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter da skizziert, wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch belächelt worden. Als er sie jetzt in seinem Eingangstalk zum Kongress „The Art of Music Education“ umreißt, kommt wahrscheinlich niemand mehr auf die Idee, sie als Fantasiegespinst abzutun. Jedenfalls nicht unter den Anwesenden im KörberForum. Weil die Möglichkeiten dessen, was die Künstliche Intelligenz kann, so unbegrenzt scheinen und sich mit so einem Tempo weiterentwickeln, dass sie längst auch in kreativen Bereichen wie etwa der Musikbranche genutzt werden.