Er ist einer der ganz Großen im internationalen Showgeschäft – US-Popsänger Justin Timberlake. Das ehemalige *NSYNC-Bandmitglied, das bis 2002 mit Britney Spears liiert war und seit 2004 bei seinem Super-Bowl-Auftritt mit Janet Jackson mit der Nipplegate-Affäre für Schlagzeilen sorgte, geht auf große Weltournee.

Auf seiner Reise legt er auch einen Zwischenstopp in Deutschland ein und spielt im Sommer 2024 gleich vier Konzerte im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“. Eins davon auch in der Barclays Arena in Hamburg.

Justin Timberlake in Hamburg: Vorverkauf noch im Februar

Am vierten September soll Justin Timberlake in der Hansestadt auf der Bühne stehen, wie der Veranstalter Live Nation am Freitag bekannt gab. Es wird das letzte Konzert seiner Deutschland-Reihe sein.

Den Auftakt macht die Veranstaltung am 30. Juli in Berlin. Anschließend ist er am 21. August in München und am 25. August in Köln zu sehen. Tickets für die Termine in Deutschland gehen am Mittwoch, 28. Februar, in den Vorverkauf.

Es dürften anstrengende Monate für den Musiker werden. Nach der Veröffentlichung seines Albums, „Everything I Thought It Was“, am 15. März, startet er seinen Konzertmarathon am 29. April im kanadischen Vancouver. Am 16. Dezember spielt er dann sein Abschlusskonzert in Indianapolis (USA).

Bevor Justin Timberlake nach Hamburg kommt, ist zunächst einmal ein anderer Superstar in der Hansestadt – Taylor Swift. Die Sängerin spielt Ende Juli gleich zwei Konzerte im Volksparkstadion.

