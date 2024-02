Hamburg. Isabelle Autissier legt mit „Acqua alta“ ihre dritte packende Geschichte vor: ein Vater-Tochter-Konflikt vor dem versinkenden Venedig.

Sie ist die Expertin für Extremsituationen: Isabelle Autissier, Frankreichs späterer Literatur-Star. 1956 in Paris geboren und aufgewachsen, heute in La Rochelle beheimatet. 1991 sorgte sie für Furore als erste Frau, die allein im Rahmen einer Regatta die Welt umsegelte. In ihren 40ern begann sie zu schreiben. Schon ihr erster Roman, „Herz auf Eis“ (mare, 2017), ließ die Leserschaft buchstäblich erstarren: Darin verunglückt ein junges, hippes Paar aus Paris bei einem Segelurlaub am Kap Hoorn; die Frau lässt, um zu überleben, ihren Partner zurück. Wegen dieser Dramatik, aber auch wegen der atemberaubenden Naturschilderungen, war das Buch für den Prix Goncourt nominiert, wurde „Spiegel“-Bestseller und fürs Kino adaptiert.