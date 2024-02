Hamburg. Zeitenwende bei der Hamburger Liedertafel: Nach 200 Jahren mischen die neu gegründeten Tontöchter im Verein mit. Ein Probenbesuch.

Wie Engel schweben die Verse von Leonard Cohens „Hallelujah“ am Mittwoch durch das Turmzimmer der Hauptkirche St. Katharinen: 20 Stimmen vereinen sich harmonisch, „I know this room and I‘ve walked this floor.“ Schön klingt das. Aber Katja Klindworth, die Leiterin des Chors Tontöchter, weiß, dass ihre Damen es noch besser können: „Am Anfang bitte mehr legato, und im Alt im Refrain ein wenig mehr crescendo.“ Also noch einmal von vorn, aber sehr gern.