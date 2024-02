Hamburg. Quartett in der Elbphilharmonie zeigt seine Freude an der Disharmonie. Weil man die sägende Verzweiflung in Bela Bartóks Streichquartetten spürt?

Wohlklang ist das nicht, was das Jerusalem Quartett da im Rahmen des NDR-Festivals „Kosmos Bartók“ im Kleinen Saal der Elbphilharmonie zu Gehör bringt. Gespielt werden Béla Bartóks Streichquartette Nr. 2, 4 und 6, entstanden zwischen 1908 und 1940, in der Zeit also, als Erster und Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus und scheiternde demokratische Versuche die Krisen des 20. Jahrhunderts eskalieren ließen. Man hört das in dieser Musik: Die Begeisterung des Komponisten für die Volksweisen seiner ungarischen Heimat ist noch da, gerade im zweiten Quartett, aber im Laufe der Zeit schleichen sich Misstöne ein, eine Düsternis, eine sägende Verzweiflung. Das Streichquartett Nr. 6 ist kaum noch erträglich.

fks