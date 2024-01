Hamburg. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, das Kunstspiel zum Mitmachen. In dieser Woche geht es um „Gespensterwald“ von Andreas Mühe.

Es ist noch gar nicht so lange her, da erregte eine kleine Ausstellung in der neu eröffneten Capitis-Galerie von Anatol Kotte in der Neustadt Aufsehen. Der Berliner Fotograf und Künstler Andreas Mühe, geboren 1979 in der damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), hatte hier „Mischpoche“ gezeigt – nichts weniger als eine komplexe Familienausstellung, samt Wiederbelebung Toter, rund um seine berühmten Eltern, Intendantin Annegret Hahn und Schauspieler Ulrich Mühe. Mühe mag es, mit seiner Kunst Reibung zu erzeugen, zu provozieren.