Hamburg. Gedreht wurde an einem Gymnasium in Ohlsdorf, es gab viel Lob. Nun die vorläufige Krönung bei den Academy Awards. Und Sandra Hüller?

Man kann İlker Çataks sensible Schulstudie „Das Lehrerzimmer“ mit einigem Recht als Hamburger Produktion bezeichnen. Gedreht wurde am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Ohlsdorf. Hauptdarstellerin Leonie Benesch wurde in Hamburg geboren, der aus Berlin stammende Regisseur İlker Çatak studierte an der Hamburg Media School. Der von Kritik und Publikum einhellig gelobte Film ist nun sogar im Oscar-Rennen. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt.