Statt „Eiskönigin“: „MJ – Das Michael Jackson Musical“ kommt nach Hamburg

Theater an der Elbe Dieses neue Musical verdrängt die „Eiskönigin“ in Hamburg

Hamburg. Die „Eiskönigin“ dankt ab, es lebe der King of Pop: „MJ – Das Michael Jackson Musical“ wird im Herbst 2024 im Hamburger Theater an der Elbe seine Deutschlandpremiere feiern. Das gab Veranstalter Stage Entertainment am Dienstag bekannt.

Das Musical über die 2009 verstorbene Musiklegende war am 1. Februar vergangenen Jahres am New Yorker Broadway uraufgeführt worden und hat seither fast eine Million Zuschauer angelockt. Seit August ist das Stück auf Nordamerikatournee. In Europa soll es erstmals am 6. März im Londoner Prince-Edward-Theater aufgeführt werden.

„MJ – Das Michael Jackson Musical“ kommt nach Hamburg – Ticketregistrierung bereits möglich

Im Mittelpunkt steht die Entstehungsgeschichte von Michael Jacksons „Dangerous“-Welttournee im Jahr 1992 – „mit seltenen Einblicken in den Teamgeist und die schöpferische Kraft, die Michael Jackson zur Legende werden ließen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Wann genau „MJ“ in Hamburg startet, steht noch nicht fest. Interessierte können sich aber schon jetzt online registrieren, um zu erfahren, wann der Ticketverkauf beginnt.

Mehr zum Thema

Die Castings für die deutsche Produktion haben laut Stage begonnen. Die berühmten Songs sollen im englischen Original aufgeführt werden, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die „Eiskönigin“ wird nach dann knapp drei Jahren letztmals am 29. September 2024 im Stage-Theater an der Elbe zu sehen sein. Wo und wann es für das Disney-Musical weitergeht, will Stage in Kürze bekannt geben.