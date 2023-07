Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (63) verabschiedet sich voraussichtlich im Herbst in den Ruhestand. Nun steht offenbar sein Nachfolger fest: Wie das Abendblatt erfuhr, soll Falk Schnabel den Posten dann übernehmen. Der 54 Jahre alte Jurist ist derzeit in Köln Polizeipräsident und soll im Oktober nach Hamburg kommen. Hier wäre er Chef von fast 10.000 Beamten – fast doppelt so viele wie in Köln.

In Kürze mehr.