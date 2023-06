Neue Rechtspartei in Hamburg

Neue Rechtspartei in Hamburg Bündnis Deutschland: Das ist der neue Parteivorstand

Der frühere FDP-Abgeordnete Raoul Classen (l.) wurde am Sonntag in Harburg zum neuen Hamburg-Chef des Bündnisses Deutschland gewählt.

Am Sonntag haben rund 60 Mitglieder der neuen Rechtspartei in Harburg ihren neuen Chef gewählt. Was sein erstes Ziel ist.