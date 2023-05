Am 20. Mai ist Weltbienentag. Der Nabu hat den Hamburger Senat jetzt aufgefordert, die Wildbienen stärker zu schützen – das soll auch auf Kosten einer anderen Bienenart passieren.

Gefährliche Konkurrenz: In Hamburg gefährdet die wachsende Zahl an Honigbienen die Wildbiene. Was den Tieren helfen könnte.