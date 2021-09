Parlament Eine Eimsbüttlerin zieht mit 23 Jahren in den Bundestag

Auf dem Weg ins Parlament: Emilia Fester auf der Rolltreppe der U-Bahnstation Bundestag in Berlin.

Emilia „Milla” Fester aus Hamburg ist die jüngste Angeordnete in Berlin und will der Jugend eine Stimme geben. Was sie fordert.