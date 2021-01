U-Bahn in Hamburg: U3 in der Innenstadt für 14 Monate gesperrt

Am U-Bahnhof Rödingsmarkt in der Hamburger Innenstadt beginnt die Sanierung der U3-Strecke.

Hamburg. Am Montag haben Hochbahn und Verkehrsbehörde ihre Pläne zur Sanierung der historischen U3-Innenstadtstrecke bekannt gegeben. Dafür muss der Fahrgastbetrieb zwischen Hauptbahnhof Süd und Baumwall für 14 Monate unterbrochen werden. Die Sperrung beginnt am 1. Februar zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof Süd und Baumwall.

Auf der mehr als 100 Jahre alten Strecke müsse der Tunneltrog zwischen den Haltestellen Rathausmarkt und Rödingsmarkt durch einen Neubau ersetzt werden, sagte Hochbahn-Technik-Vorstand Jens-Günter Lang am Montag. Hinzu komme die Sanierung der Haltestellen Rathausmarkt und Mönckebergstraße sowie des 861 Meter langen Tunnels.

Mönckebergstraße wegen der U3 sechs Monate lang gesperrt

Für die Arbeiten muss laut Hochbahn zwischen März und August oberirdisch auch die Mönckbergsteraße für sechs Monate gesperrt werden. Als Ersatz für die abseits von Corona-Zeiten von täglich rund 60 000 Menschen genutzte U3 gebe es die S-Bahn sowie zahlreiche Buslinien. Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte die Hochbahn auf rund 86 Millionen Euro.

Die CDU hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bereits im Vorwege vorgeworfen, er wolle die Bauarbeiten nutzen, um Verkehr aus der City zu verdrängen. „Die Sperrung der U3 ist nicht zu vermeiden. Wir brauchen aber eine Beschleunigung der Baumaßnahmen“, sagte CDU-Verkehrspolitiker Richard Seelmaecker. „Wir sollten im Schichtbetrieb und an Wochenenden arbeiten lassen, damit die Arbeiten zügig abgeschlossen werden. Das gilt auch für andere Infrastrukturprojekte. Selbst Straßenbaustellen dauern in Hamburg häufig viele Jahre.“

CDU fordert Verkürzung der Bauarbeiten zur U3-Sanierung

Die U3 wird zwischen Hamburg-Hauptbahnhof bis inklusive Rödingsmarkt gesperrt und saniert.

Foto: Hochbahn

Das klare Ziel der CDU sei deshalb, Bauarbeiten zu verkürzen. „Mit Sorge sehe ich, dass der grüne Verkehrssenator das Gegenteil tut“, so Seelmaecker. „Er möchte die Baustellen gar nicht verkürzen. Bei seiner Haltung entsteht der Eindruck, er nutze lange Baustellenzeiten, um den motorisierten Straßenverkehr zu schikanieren und Autos aus der Stadt wie Maulwürfe aus einem Garten zu vergrämen. Das Problem ist nur: Selbst wenn man keine Maulwürfe haben möchte, sie tauchen dann doch nur einen Garten weiter beim Nachbarn auf.“

Die „mangelhafte Baustellenplanung“ bei der U3 sei „ein trauriger Beleg für die ungenügende Verkehrsplanung der Grünen“, so der CDU-Politiker. „Herr Tjarks hat den Hamburgern nicht nur die Durchfahrt am Jungfernstieg verboten. Als Nächstes verbietet er im Zuge der Baustelle das Durchfahren der Mönckebergstraße.“ Der Verkehr werde verdrängt.

„Fahrradfahrer werden es schwierig haben, an die Bahnfahrer wurde nicht ausreichend gedacht und unsere Senioren sind dem hippen Jung-Image Hamburgs wohl auch nicht zuträglich. Ich finde das unsäglich“, so Seelmaecker. „Es wird keinen Schienenersatzverkehr geben, keine barrierefreien Zugänge für Familien mit Kinderwagen, Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren. So darf man eine Baustelle nicht planen.“

Tjarks: Ansatz größtmöglicher Effizienz auf bei der U3

Senator Tjarks wies die Kritik zurück. „Es ist unser zentrales Anliegen, Bauarbeiten so kurz wie möglich zu gestalten“, sagte er dem Abendblatt. „Bei den Baumaßnahmen auf der Elbchaussee schaffen wir es, die Bauzeit um drei Jahre zu reduzieren. Dieser Ansatz der größtmöglichen Effizienz gilt auch für die notwendigen Baumaßnahmen rund um die U3.“

Die Umleitung der Busse von der Mönckeberg- in die Steinstraße sei „geübte Praxis“, so Tjarks. „Die längere Umleitung ist aus dem Wunsch der Akteure vor Ort entstanden, dass im Rahmen das Sommer- und Weihnachtsgeschäft rund um das Levantehaus möglichst von Baumaßnahmen freigehalten werden sollte. Dies bedingt die anschließende Vollsperrung der Mö für den Busverkehr.“