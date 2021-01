Immobilien: Hamburg genehmigt 10.000 neue Wohnungen

Neubauten an der Oliver-Lissy-Straße in Eidelstedt: Eimsbüttel lag in diesem Jahr über dem vereinbarten Wohnungsbauziel.

Hamburg. Ist das ein Zeichen für stabile Mieten in Hamburg? Auch in Zeiten der Corona-Krise ist in der Hansestadt im vergangenen Jahr der Bau von mehr als 10.000 neuen Wohnungen genehmigt worden. Damit sei auch unter schwierigen Bedingungen die eigens aufgestellte jährliche Zielmarke erreicht worden, teilten Bürgermeister Peter Tschentscher und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (beide SPD) am Montag mit. Es sei der Bau von exakt 10.007 Wohneinheiten genehmigt worden.

Mit diesem Schritt kämpft der Senat gegen die seit Jahren rasant steigenden Mietpreise in Hamburg an. Mehrere Analysen des Wohnungsmarktes bestätigten bereits erste Erfolge dieses Kurses, wenngleich die Mietpreise weiter steigen – aber eben auf einem moderateren Niveau.

10.000 neue Wohnungen in Hamburg – die Reaktionen

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Angebot an Wohnraum in Hamburg zu verbessern und den Anstieg der Mieten zu bremsen“, sagte Tschentscher. In den Vorjahren waren allerdings erheblich mehr Wohneinheiten genehmigt worden – so waren es 2019 noch 12.715.

Dies sei ein „Warnsignal", sagte Andreas Breitner, der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Nun müssen verstärkt auf die Baukosten geachtet werden. „Der Anstieg der Baukosten ist in den vergangenen Monaten nahezu ungebremst weitergegangen", kritisierte Breitner, der dem Senat aber insgesamt ein positives Zeugnis ausstellt. „Angesichts der Corona-Pandemie sind die jetzt veröffentlichten Zahlen ein wirklich gutes Ergebnis und der Ausdruck einer erfolgreichen Wohnungsbaupolitik." Hamburg schaffe ein gutes Investitionsklima, ergänzte der VNW-Chef.

Die Zielmarke von 10.000 Wohnungen gilt seit 2016. „Zusammen mit den Bezirken und unseren Partnern im Bündnis für das Wohnen in Hamburg haben wir so in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig die selbst gesetzten Ziele erreicht“, sagte Stapelfeldt. „Das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen sind mehr als 100.000 genehmigte Wohneinheiten seit 2011, darunter mehr als 20.000 öffentlich geförderte Wohnungen.“