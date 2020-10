Hamburg. Auch auf mehrfache Nachfrage schweigt der Senat dazu, wie viel Geld die Hafenbetriebe durch den Transport von Munitions- und Rüstungslieferungen in Hamburg an Gebühren verdienen – für die Linksfraktion ist das ein Zeichen von Ignoranz und Zynismus. „Die Antwort des Senats auf unsere Nachfrage legt die Vermutung nahe, dass wir veräppelt werden sollen“, sagte der friedenspolitische Sprecher der Fraktion, Mehmet Yildiz. „Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie viel Nutzen die Hafenbetriebe, die mehrheitlich in Landeshand sind, aus der todbringenden Fracht ziehen.“

In der Senatsantwort auf die jüngste Kleine Anfrage der Linksfraktion heißt es, die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gebe „aus aktienrechtlichen Gründen“ nur einmal im Jahr gegenüber ihren Aktionären Auskunft. Weitere Angaben werden nicht gemacht. Zuvor war laut Linke auch bereits von einem „Betriebsgeheimnis“ die Rede.