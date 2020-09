Hamburg Rot-Grün: Wir wollen keine Immobilien-Spekulanten in Hamburg

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf spricht sich gegen Immobilien-Spekulanten in Hamburg aus.

Koalition will am 30. September Antrag „Konsequent gegen Spekulation mit Grund und Boden“ in Bürgerschaft einreichen.